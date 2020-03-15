Aydın'da düğün evinin salonu çöktü 15 yaralı
AYDIN'ın Köşk ilçesinde düğün evinin salonunun çökmesi sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.
AYDIN Akçaköy Mahallesi'nde Emir Ayşe ile Ferhat Taner çifti, düğünün ardından evlerine geçti.
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Alınan bilgiye göre; çifti tebrik etmeye gelen komşuları ve yakınlarının sayıca fazla olmasından dolayı tabanı ahşap salon çöktü.
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Çökme sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi birinci kattan düştü.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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