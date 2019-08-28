Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı

AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan servis otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Alev alan otobüsteki yangın yeşil alana sıçrarken, olayda 20’si ağır 45 kişi yaralandı.

Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı - Sayfa 1

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 46 işçiyi Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde bulunan Aydın OSB’deki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. 

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Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı - Sayfa 2

Servis aracı Yenipazar yol kavşağına geldiğinde aynı yöne seyreden bir otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca bir anda otobüsün önünü kapattı. Önüne çıkan araçtan kaçmak için manevra yapan otobüs, kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı.

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Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı - Sayfa 3

Yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenerek demir bariyerleri yıkan otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı

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Aydın’da devrilen servis otobüsü alev aldı! Can pazarı... 20’si ağır 45 yaralı - Sayfa 4

Sürüklenen otobüsten düşen yaralı işçiler yola savrulurken, araçtan çıkamayanlar için ise ölüm kalım savaşı yaşandı.

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