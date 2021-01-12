Aydın'da çocukları için üretti siparişlere yetişemiyor! Hemcinslerine böyle seslendi
AYDIN'da 2 çocuk annesinin çocuklarının sağlığı için ürettiği makarnalar gelir kapısı araladı. Doğal ürettiği sebzeleri makarna ile birleştiren Dudu Aydın, internetten satışlara başladı.
Dudu Aydın'ın, çocuklarına sebze yedirebilmek adına bulduğu çözüm, gelir kapısı oldu. Çeşitli sebzelerden ürettiği rengarenk makarnalarına artan talepler sonrasında sipariş almaya başlayan Aydın, hem organik ürünleriyle çocukların sebze yemesini sağlıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Diğer kadınlara örnek: Rengarenk makarnaları için sebzelerini de organik olarak kendisi yetiştiren kadın girişimci Aydın, kendisi gibi ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hemcinslerine de örnek oluyor.
Annelik içgüdüsü ile çocuklarının sağlığı için harekete geçen anne Dudu Aydın, ürettiği rengarenk makarnalarının talep görmesiyle birlikte işlerini de büyüttü.
Domates, pancar, ısırgan otu gibi 11 çeşit sebzeden makarna yapan Aydın, işini çok sevdiğini ve özellikle çocuklara sağlıklı ürünler yedirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.