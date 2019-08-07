Aydın'da çıkan yangında kendisini kurtaran esnafı ziyaret etti
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde çıkan yangında komşu esnafın camı ve demirleri kırmasıyla kurtulan üniversite öğrencisi Mert Pervil Can taburcu oldu. Can, kendisini kurtaran esnafı ziyaret ederek kucaklaştı ve teşekkür etti.
Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'taki 3 katlı bir apartman dairesinin 1'inci katında, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 3 gencin yaşadığı dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp, eve yardıma koştu. Yangın esnasında odasında uyuyan ve evde yalnız olan Hemşirelik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mert Pervil Can, komşuların camı ve demirleri kırmasıyla kurtarılabildi.
Yangında, Can ile üst kattaki bir ailenin bebeği dumandan etkilendi. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sonrası taburcu edildi. Can, evde birlikte yaşadığı arkadaşları Emre Yılmaz ve Kadir Şentürk ile birlikte kendisini yangından kurtaran esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.
Evi 2 arkadaşımla birlikte 4 ay önce kiralamıştık. Okul tatile girdi. Çalıştığım için memleketime dönmedim. Yangının çıktığı gün, gece vardiyasındaydım. Eve geldim. Uyuduğumda saat 06.00 civarlarıydı. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Diğer 2 arkadaşım da sabah erkenden işe gitmiş. Bir süre sonra duman kokusunun burnuma geldiğini hissettim.