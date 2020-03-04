Aydın'da bir polis memuru meslektaşı olan sevgilisini öldürüp annesini yaraladı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde polis memuru Suat T., kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili, yolunu kesip, kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşun isabet eden Hatice Büşra Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan annesi tedaviye alındı.
AYDIN'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi 683 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti.
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Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu.
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Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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