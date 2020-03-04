Aydın'da bir polis memuru meslektaşı olan sevgilisini öldürüp annesini yaraladı

AYDIN'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi 683 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti.