Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti

AYDIN'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti - Sayfa 1

AYDIN ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, kentliler serinlemek için her yolu deniyor.

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Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti - Sayfa 2

Çine'de oto kiralama işi yapan Mustafa Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını fark ettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı.

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Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti - Sayfa 3

Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu.

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Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti - Sayfa 4

Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekerken ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

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