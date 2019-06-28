Aydın'da bir baba 7 aylık bebeğini karpuzda serinletti
Demirören Haber Ajansı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.
AYDIN ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, kentliler serinlemek için her yolu deniyor.
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Çine'de oto kiralama işi yapan Mustafa Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını fark ettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı.
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Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu.
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Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekerken ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.
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