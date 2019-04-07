Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu - Sayfa 1

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

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Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu - Sayfa 2

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü.

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Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu - Sayfa 3

Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.

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Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu - Sayfa 4

Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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