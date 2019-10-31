Aydın’da adres sormak ücretli oldu

İnsanlara yardımcı olmak çok güzel ancak adres soran sayısı çoğaldıkça bu durum rahatsızlık vermeye başladı. Ben de çareyi böyle bir yazı asmakla buldum. Yazıyı gören vatandaşlar artık iş yerime yönelmekten vazgeçiyorlar. Ben de rahatça işimi yapabiliyorum” dedi.