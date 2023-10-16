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Aydın'da 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı!

Aydın'da 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı!

Aydın'ın Söke ilçesinde binanın dış cephe boyasını yapan işçi beşinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

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Olay Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin dış cephe boyasını yapan boyacı Kemal K., dengesini kaybederek beşinci kattan aşağı beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis intikal etti. Talihsiz işçi Kemal K. yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralandığı ifade edilen Kemal K.'nın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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