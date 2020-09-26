Aydın Söke alevlere teslim oldu! Korkutan yangında 50 hane boşaltıldı
AYDIN'dan korkutan yangın haberi geldi. Ortaya çıkan dumanlar adeta gökyüzüyle kavuştu. Ateşlerin yayılmasıyla beraber, 50 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.
Söke’ye bağlı Akçakonak Mahallesi’ndeki atış poligonu bölgesinde zirai alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alandan ormanlık alana sıçramasının ardından rüzgarın şiddetini arttırmasıyla etkisi daha da arttırdı. Kuşadası-Söke ilçe sınırındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, yangın nedeniyle tehdit altında kaldı.
Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Milli Park sınırına kadar ulaşan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.
Orman ekipleri havadan ve karadan 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile yangına müdahale etti.
Söke Kaymakamı Soner Zeybek,“Ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi." dedi.