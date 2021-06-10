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Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sokakları çamur deryasına çevirirken bazı evleri de su bastı.

Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde bir anda etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu.

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Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

Bazı evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

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Aydın Nazilli'de sağanak yağmur etkili oldu

Dışarıda kalan vatandaşlar sokakları kaplayan çamur nedeniyle evlerine ulaşmakta güçlük çekerken bazı araçlar da ulaşımda güçlük çekti.

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