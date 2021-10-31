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Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Demirören Haber Ajansı
Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz" dedi.

Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

AYDIN'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu.

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Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Önceki gün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.

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Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi.

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Aydın Germencik'te arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.

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