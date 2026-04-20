Aydın Doğan'dan yeni kare! 90. yaş gününü Fransa'da kutladılar!
İş insanı Aydın Doğan, yeni yaşını eşi Sema Doğan ve çocuklarıyla birlikte Cannes’ın simge mekanı Carlton Oteli’nde karşıladı.
Aydın Doğan'a Fransa'da sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Eşi Sema Doğan ile çocuklarının düzenlediği partiden çok özel kareler paylaşıldı.
CANNES’DA 90 YILLIK BİR MASAL
Aile üyeleri tarafından organize edilen ve otelin özel bir salonunun kapatıldığı gecede "90 Yılın Hatıraları" teması işlendi. 15 Nisan doğumlu olan Doğan için hazırlanan bu ilk kutlama, sadece bir yaş günü partisi değil, aynı zamanda hatıraların tazelendiği bir buluşma oldu.
TENOR MURAT KARAHAN’DAN TÜRKÜ ZİYAFETİ
Kutlamanın en dikkat çekici detaylarından biri, Aydın Doğan’ın çocukluğundan beri tanıdığı ünlü Tenor Murat Karahan’ın sahne almasıydı. Karahan, Aydın Doğan’ın en sevdiği Anadolu türkülerini seslendirirken, ünlü iş insanı eşi Sema Doğan ile birlikte masanın başında türkülere eşlik etti. Özellikle 'Burası Muştur' türküsü çalınırken Doğan’ın hem hüzünlendiği hem de alkışlarla eşlik ettiği anlar büyük ilgi topladı.
"PARAYA DA GÜCE DE BOYUN EĞMEDİNİZ"
Gecenin en sarsıcı anı ise torunlar adına konuşan Yasemin Boyner’in dedesine hitabı oldu. Boyner’in, "Siz hiçbir zaman paraya da güce de boyun eğmediniz, her zaman doğru olanı seçtiniz" sözleri aile üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.