Aydilge'den güzellik zorbalığına tokat gibi yanıt!

VİTİLİGO NEDİR?

Vitiligo, ciltteki melanin üreten hücrelerin hasar görmesi sonucu beyaz lekelerin oluşmasıyla karakterize bir otoimmün hastalık. Genellikle yüz, eller ve vücudun görünür bölgelerinde ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olmayan bu rahatsızlık, psikolojik etkileriyle de bilinen bir durum. Aydilge'nin cesur paylaşımı, vitiligo farkındalığını artırarak birçok kişiye ilham kaynağı oldu.