Aydilge'den güzellik zorbalığına tokat gibi yanıt!
Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medyada dış görünüşü nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere sessiz kalmadı. "Aşka Gel" ve "Hayat Şaşırtır" gibi hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, makyajı ve cilt tonu üzerinden gelen yorumlara yanıt vererek Vitiligo hastalığı ile yaşadığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
Aydilge, videolarının altına gelen yorumlarda yüzünün "çok beyaz" olduğu ve makyajının "kötü yapıldığı" eleştirilerine dikkat çekti. Daha önce bazı takipçilerin kendisini Harry Potter serisindeki korkutucu karakter Voldemort'a benzettiğini belirten şarkıcı, artık bu tür yorumlardan etkilenmediğini vurguladı.
''Önceleri çok üzülürdüm ama şimdi hayır. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Yüzümdeki pigmentler ölü, bu yüzden bazen doğal halimi bırakıyorum. Kimseye makul bir güzellik borcum yok!" diyen Aydilge, ellerindeki beyaz lekeleri de göstererek hastalığını gözler önüne serdi.
VİTİLİGO NEDİR?
Vitiligo, ciltteki melanin üreten hücrelerin hasar görmesi sonucu beyaz lekelerin oluşmasıyla karakterize bir otoimmün hastalık. Genellikle yüz, eller ve vücudun görünür bölgelerinde ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olmayan bu rahatsızlık, psikolojik etkileriyle de bilinen bir durum. Aydilge'nin cesur paylaşımı, vitiligo farkındalığını artırarak birçok kişiye ilham kaynağı oldu.
Sanatçı, açıklamasında toplumsal güzellik ideallerinin yarattığı baskıya da değindi. "Sistemin dayattığı gerçekçi olmayan standartlar yüzünden bedenimize yabancılaşıyoruz. Estetik yaptıranlar operasyonları, yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalık görüyor" diyen Aydilge, şu çağrıda bulundu:
"İncinmiş yerlerimizden başkalarını incitmeyelim. Güzelliği sadece dış görünüş üzerine kurmayalım. İçimizdeki karanlıkları parlatma ihtiyacı duyuyorsak, bunu sorgulayalım. Zorbalığa karşı birbirimize sarılalım!"