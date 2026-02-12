BIST 13.879
Aydilge ameliyat günü paylaştı! "Ağrılarımdan bugün kurtuluyorum"

Ünlü şarkıcı Aydilge, hastaneden yaptığı bir paylaşımla bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten sanatçı, "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm" diyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Aydilge, uzun süredir bel fıtığı nedeniyle yaşadığı ağrılardan dolayı ameliyat olma kararı almıştı.

Ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, “Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi daha sağlam bir şekilde sahnede hoplayacağım,” diyerek eski enerjik performanslarına dönüş yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Şarkıcı, hastanedeki tedavi sürecini de paylaşarak, "Merhabalar, son paylaşımlarıma 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Çok teşekkür ederim. Harika bir operasyon geçirdim, burada çok güzel çalışanlar var ve bana çok iyi davranıyorlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bugün hemen taburcu olacağım," dedi.

Aydilge, iyileşme sürecinde, "Ayaklanacağım, çıkacağım. İnşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayacağız, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum," diyerek enerjik sahne performansına geri dönmeyi heyecanla beklediğini belirtti.

