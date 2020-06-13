Aydemir Akbaş ünlülere çok sert çıktı! Paramız yok demesinler ben yemem

“Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar. Bu durumu hala çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var, seyrettikçe deliriyorum öyle denizlerde, parklarda gezenler var. Bu inanılmaz bir gaflet ve cehalet. Bunu normal bir insan yapamaz, bu insanlar hala ne olduğunun farkında değil. Bir ülkeyle savaş daha kolay düşmanını görmüyorsun ki, ben ölsem sebebi onlar.”