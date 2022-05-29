Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı ve bombayı patlattı! Bakın kimmiş?

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Uçta değil o birleştirebilir, bir barıştırıcı insan olarak bakıyorum" dedi.