Aydan Şener mayolu pozuyla sosyal medyaya damga vurdu!
Yeşiçam'ın efsane oyuncusu Aydan Şener, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar hakkında konuştu. Şener, paylaştığı mayolu pozu hakkında da açıklama yaptı.
Bir süredir ekranlarda görülmeyen Türk sinema hayatının usta oyuncusu Aydan Şener, özel hayatından, estetik konusuna, sosyal medyada paylaştığı pozlar hakkında konuştu. Yıllar önce oynadığı 'Çalıkuşu'nun hem kendi hem de seyirci için özel bir yeri olduğunu söyleyen Şener, yıllardır herhangi bir projede yer almamasına da açıklık getirdi.
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, Sektöre küsmediğini dile getirirken, "Neden 40 yaşından sonra tüm kadın oyunculara sadece anne rolü geliyor bunu anlamış değilim. Belli bir yaştan sonra insanlar aşık olamaz, iş kadını olamaz gibi sadece anne rolleri." dedi.
Şener, "Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" diye konuştu.
"İlk botoksu 40 yaşında yaptım": 57 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle dikkat çeken Şener, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok" dedi.