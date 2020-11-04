Ayda bebek 91 saat aç ve susuz nasıl hayatta kaldı? Ailesiyle ilgili yürek yakan gerçek ne
İZMİR'deki depremin 91. saatinde kurtarılan 'mucize bebek' Ayda Gezgin o kadar saat aç ve susuz nasıl hayatta kalabildi? Ayda'nın ailesiyle ilgili yürek yakan gerçek ne? Ayda'nın sağlık durumu nasıl?
3 yaşındaki Ayda Gezgin 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarak tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ayda'nın minik bedeni 91 saat boyunca açlık ve susuzluğa nasıl dayandı? Ayda'yı hayatta tutan şey ne? Ayda'nın ailesi 2 haftadır ne yapıyordu? Ayda'nın sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar..
Enkazdan saatler sonra gülerek çıkan 3 yaşındaki Ayda, tüm ülkeyi sevince boğdu. Peki Ayda, 91 saat boyunca enkaz altında aç ve susuz bu kadar sağlam kalmayı nasıl başarmıştı? İşin uzmanları ve doktorlar Ayda'nın nasıl hayatta kalabildiğini anlattı:
AKUT Başkanı Recep Şalcı:
Enkazda tamamen şans eseri küçük boşluklar oluşur. Ayda ve Elif de bu şekildeki boşluklarda kaldıkları için hayata tutunabildiler. Bu boşluklar koltuk, çekyat gibi unsurlarla oluşan yaşam alanları değil tamamen yıkılma sırasında kendiliğinden oluşan boşluklar. Ev eşyalarının bir çekeri yoktur. Hangi yüke ne kadar dayanacakları bilinemez. Eğer bina sağlamsa, yapısal sorun yoksa dolap, gardırop gibi eşyalar devrilirken masa ve koltuk sizi koruyabilir. Ama bina çöküyorsa bu malzemeler yaşam üçgeni oluşturmaz. Çünkü sadece tavan değil taban da çöküyor. Bu tür boşluklar bazen oluşur ama tamamen tesadüftür bu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş:
Bilinçli hareket edebilmek elbette önemli ama depremde çöken yapılarda kurtuluşlar tamamen tesadüftür.