Ayda bebeğin o fotoğrafına Pınar Altuğ da isyan etti! Yazıklar olsun deyip tepki gösterdi
İZMİR depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebeğin fotoğrafına Pınar Altuğ tepki gösterdi.
Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarılmıştı.
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Saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkan Ayda bebek depremin sembol isimlerinden biri haline gelmişti. 3 Kasım'da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde başlanmıştı.
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Depremin mucize ismi Ayda bebek yapılan tedavilerin ardından dün Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nden taburcu oldu.
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Dün saat 17.15'te taburcu edilen Ayda bebeği babası Uğur Gezgin kucağına alarak hastaneden çıkarmıştı. Baba Gezgin'in kızıyla otomobile binerek ayrıldığı görüntüler olay oldu.
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