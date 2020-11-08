Ayda bebeğin o fotoğrafına Pınar Altuğ da isyan etti! Yazıklar olsun deyip tepki gösterdi

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarılmıştı.