Ayçiçek yağına indirim geldi! 5 litrelik yağ bakın ne kadar oldu: İşte A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları...
Döviz fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası zincir marketler A-101, Bim, Şok, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Marketi ayçiçek yağlarında indirime gitti.
Dolardaki düşüşün ardından marketlerde yavaş yavaş indirim haberlerini açıklamaya başladı. Yaşanan düşüş sonrası rekor kıran Ayçiçek yağının fiyatı da düştü.
Vatandaşa ürün tedarik eden BİM, A-101, Şok, CarrefourSa ve Migros, ayçiçek yağı fiyatında indirim yaptığını açıkladı.
İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları:
A-101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Vera 1 lt ayçiçek yağı 23,90 TL
Vera 2 lt ayçiçek yağı 44,50 TL
Vera 4 lt ayçiçek yağı 72,95 TL
Vera 5 lt ayçiçek yağı 109,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L 134,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 74,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 L 66,50 TL