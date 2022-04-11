Ayçiçek yağı fiyatları gündem oldu Avrupa'da bakın kaç lira? Bir gurbetçi paylaştı İngiliz 9'a katladı

Türkiye'de plastik şişe 1 litre ayçiçek yağı 32.5 birim iken İngiltere'de Türk ürünleri satan bir markette 1 litre ayçiçek yağı 2,59 birimden satılıyor.

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Yıllık enflasyon yüzde 61'i aştı hayat pahalılığı herkesin gündeminde. Artışa geçen fiyatların sembol ürünü ise yemeklerin vazgeçilmezi ayçiçek yağı oldu.

5 litrelik teneke ayçiçek yağı 200 liraya kadar dayandı. Peki Avrupa'da fiyatlar nasıl? Twitter'da bir kullanıcı Londra'da bir markette satılan ayçiçek yağı reyonundan fotoğraf paylaştı.

Osman Ayata kullanıcı isimli hesaptan yapılan paylaşımda "Bu fotoğrafı daha dün İngilterede Türk mamülleri satan bir markette çektim. 1 litre ayçiçek yağı £2.59 x kur 19 = 49 TL Belki 1 litre yağ Türkiye’de daha ucuz ama burada askeri ücret 1 saatte £9.5 x kur 19 = 180 TL" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 130 litre İngiltere'de 880 litre alınabiliyor

Bu fiyatlara göre İngiltere'de asgari ücretli bir kişi 2280 birim ile 880 litre ayçiçek yağı alabiliyor.

Türkiye'de ise 4250 birim ile 130 litre ayçiçek yağı satın alabiliyor.