Ayça Varlıer'in estetikli hali olay! Bambaşka birine dönüştü görenler tanıyamadı
Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisindeki halinden eser kalmayan Ayça Varlıer, estetikli halleriyle görenlerin ağzını açık bıraktı.
Son olarak Kalk Gidelim dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ayça Varlıer, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. 2019'un son günlerini Amerika'da geçirmeyi tercih ederek 2020'yi yurt dışında karşılayan Varlıer, geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüştü.
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Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan efsane dizi Behzat Ç.'deki halinden saçlarını sarıya boyatmasıyla eser kalmayan Varlıer, yaptırdığı estetik operasyonların ardından adeta tanınmaz hale geldi.
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Burun estetiği, yanak ve çene dolgusu yaptığı gözlemlenen Varlıer, saçlarını da sarıya boyatıp kestirince bildiğimiz halinden eser kalmadı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni halini sevenlerine paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
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