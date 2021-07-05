Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Kız olduğunu duyunca şok geçirdi!

Linç yemişti

Güzel oyuncu Ayça Erturan, Youtube'dan paylaştığ, yönetmen eşi Oğulcan Kırca'ya hamilelik müjdesini nasıl verdiğini ve eşini nasıl şaşırttığını gösterdiği video yüzünden sosyal medyada adeta linç yemişti. Karnına yazdığı "Babacığım buradayım" yazısını gösterirken pantolonunu aşağıya doğru çeken oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından çok sert eleştiriler gelmişti. Teşhircilikle bile itham edilen Erturan'ın paylaşımına "Lütfen bu akım olmasın" tepkisi verilmişti.