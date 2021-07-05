Ayça Erturan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu Kız olduğunu duyunca şok geçirdi!
Oyuncu Ayça Erturan ve yönetmen Oğulcan Kırca çifti, bebek heyecanı yaşıyor. Ayça Erturan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Bir hayli şaşıran oyuncu, 'Büyük şok geçirdim' ifadesini kullandı.
2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, birkaç hafta önce hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.
"'Kesin oğlan' falan diyordum evde"
Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.
Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.
Linç yemişti
Güzel oyuncu Ayça Erturan, Youtube'dan paylaştığ, yönetmen eşi Oğulcan Kırca'ya hamilelik müjdesini nasıl verdiğini ve eşini nasıl şaşırttığını gösterdiği video yüzünden sosyal medyada adeta linç yemişti. Karnına yazdığı "Babacığım buradayım" yazısını gösterirken pantolonunu aşağıya doğru çeken oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından çok sert eleştiriler gelmişti. Teşhircilikle bile itham edilen Erturan'ın paylaşımına "Lütfen bu akım olmasın" tepkisi verilmişti.