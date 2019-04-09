Ayça Çağla Altunkaya kimdir Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki sevgilisi

Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra sık sık kızlarıyla ve işiyle vakit geçiren Acun Ilıcalı, Miami'ye tatile gitmişti. Ilıcalı, Miami'ye kızlarının yanı sıra 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ı da götürmüş ve barışma iddialarına neden olmuştu. Ancak, medya patronu geçtiğimiz gün Miami sokaklarında 20 yaşındaki sarışın bir güzelle görüntülendi.