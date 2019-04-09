Ayça Çağla Altunkaya kimdir Acun Ilıcalı'nın 20 yaşındaki sevgilisi
Eski eşi Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisinin İstanbul'a gelmesiyle gözlerin üzerine çevrildiği Acun Ilıcalı, Miami sokaklarında gizemli bir sarışınla görüntülendi.
Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra sık sık kızlarıyla ve işiyle vakit geçiren Acun Ilıcalı, Miami'ye tatile gitmişti. Ilıcalı, Miami'ye kızlarının yanı sıra 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ı da götürmüş ve barışma iddialarına neden olmuştu. Ancak, medya patronu geçtiğimiz gün Miami sokaklarında 20 yaşındaki sarışın bir güzelle görüntülendi.
Önce motorla gezen, ardından Miami sokaklarında tur attıkları görülen Acun Ilıcalı ve gizemli kişinin sevgili oldukları iddia edildi. Çıkan haberlerin ardınan ise gizemli genç kızın kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Yalova'da yaşayan 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.
İsminin Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen gizemli kişinin 20 yaşında ve hemşirelik mezunu olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'ı ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen genç isim, medya patronu ile görünmesinin ardından sosyal medya hesaplarını gizledi.
Öte yandan basketbolla da ilgilendiği öğrenilen Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile ilişkilerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği iddia edildi.