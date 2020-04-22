Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına katıldı Şeyma Subaşı da katılmıştı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da Instagram canlı yayınına girip yorum bıraktı. Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı da yorum yapıp çıkmıştı.
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Dominik'te kalan Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı, zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla Survivor hakkında merak edilenleri anlatıyor. Yine bir Instagram canlı yayınında hayranları ile sohbet eden Acun Ilıcalı'nın yayınına eski eşi Şeyma Subaşı katılıp, youm yapınca çok konuşulmuştu.
O canlı yayına Şeyma Subaşı'nın ardından Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da katıldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi de Şeyma Subaşı gibi Ilıcalı'ya emojilerle yorum yaptı.
Instagram canlı yayınına Şeyma Subaşı katılınca Acun Ilıcalı'nın yanında olan kızı Melisa Ilıcalı için, Melisa'nın adını kalp emojileriyle yazdığı görülmüştü. O anlarda ise Ilıcalı'nın yüz ifadesi kimsenin dikkatinden kaçamamıştı.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa için yorum yapıp çıkınca genç sevgili Ayça Çağla Altunkaya da Acun Ilıcalı'nın Instagram canlı yayınına katılarak yorum yapığı fark edildi.