Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı fena yakalandı selfie aşkı ortaya çıkardı

Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bir kez daha yakalandı. Genç sevgili, geçtiğimiz yıl, ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülenmişti.