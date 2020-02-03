Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı fena yakalandı selfie aşkı ortaya çıkardı
Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Super Bowl LIV'i izlerken ünlü sunucu Martha Stewart'ın çektiği selfie ile ifşa oldu.
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bir kez daha yakalandı. Genç sevgili, geçtiğimiz yıl, ilk kez Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülenmişti.
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Ardından da Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Miami sokaklarında beraber gezerken yakalanınca aşk dedikoduları hız kazanmıştı.
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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise dans ederken kameraların objektifine takılmış ve Acun, yeni sevgilisini yanından ayırmıyor söylentileri ortaya çıkmıştı.
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Son olarak ise Acun Ilıcalı, dün akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya gitti. Ilıcalı'yı 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı.
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