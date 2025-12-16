Ayça Ayşin Turan mahkemeye başvurdu! İzinsiz görüntüye 700 bin lira...
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, reklam sözleşmesi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullanmaya devam eden mağazaya dava açtı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, sözleşme süresi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullanan mağazaya 700 bin liralık dava açtı.
Turan, fotoğraflarının mağazanın internet sitesinde, otobüs duraklarında, otoyollar ve sokaklardaki reklam panolarında sergilendiğini belirtti.
Oyuncunun avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde "Davalı mağaza 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri billboardlarda ve reklam panolarında izinsiz kullanmaya devam etmektedir. Mağazanın müvekkilin maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği açıktır" denildi.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?
25 Ekim 1992'de İstanbul'da doğdu. Babası Tunuslu olan güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü okudu.