Aybüke Çangal değişimi ile şaşırttı! Benzemeye çalıştığı isim ise olay oldu...

"BENZEMEK İÇİN 10 MİLYON HARCADI" İDDİASI

Sosyal medyada Aybüke Çangal'ın, Hande Erçel'e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar Çangal'ın yeni görünümünün Hande Erçel'i andırdığını savunurken, çok sayıda kişi ise bu benzerliğe karşı çıktı.

"Hiç benzemiyor", "Alakası yok", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar sosyal medyada dikkat çekti.