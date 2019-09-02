Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi erkek hali sosyal medyayı sallamaya yetti
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştiren isimler arasında yerini aldı ve yeni adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştirdi.
Her Şey Yolunda Merkez, İlişki Durumu: Karışık ve Ah Neriman adlı dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi. Tumluer'in son hali ise sosyal medyada olay yarattı.
İlk olarak Rüzgar Erkoçlar'ın, ardından İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme operasyonlarının ardından bu işlemi gerçekleştiren Aybike Esin Tumluer, adını da Atlas Karan olarak değiştirdi.
İlişki Durumu Karışık dizisine çocuk bakısı Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun son hali ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayrıca ünlü ismin, 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.
Peki Atlas Karan Tumluer kimdir? Kaç yaşındadır?: Tumluer, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.