Ayberk Pekcan kimdir ka. yaşında hastalığı nedir ne kanseri oldu?

Birçok dizide rol alan, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakteri ile seyircisiyle buluşan oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandığı duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Bu haberin ardından Ayberk Pekcan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakterine hayat veren Ayberk Pekcan'dan kötü haber geldi, başarılı oyuncu akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Ailem yanımda, daha iyi olacağım diyerek sevenlerinden destek isteyen Ayberk Pekcan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Ayberk Pekcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Oyuncu Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Ailem yanımda: 51 yaşındaki oyuncu tweet'inde “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...” dedi.

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Ayberk Pekcan kimdir: Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Akciğer kanseri nedir: Akciğerde yer alan hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara akciğer kanseri adı verilir. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturur. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösterir. Akciğer kanseri oldukça sık görülen, ciddi sonuçları olan kanser türlerinden biridir. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhis edildiğinde hastalık sıklıkla ileri evreye gelmiştir. Bu nedenle risk altında olan bireylerin düzenli olarak tarama yaptırmaları önemlidir.

Belirtileri: Akciğer kanseri belirtileri, hastalık ilerledikçe görülmeye başlar. Erken evrelerde genellikle hiçbir belirti veya bulgu görülmez. En sık olarak akciğer kanseri belirtileri;

Devamlı olan ve giderek daha kötü hale gelen öksürük,

Kanlı balgam,

Ses kısıklığı,

Yutma güçlüğü,

İştah kaybı,

Ani ve hızlı ortaya çıkan kilo kaybı şeklinde sıralanabilir.

Filmografisi

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

Dizi

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat

Ödülleri

23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)

47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)