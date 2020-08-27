Ayasofya'ya artık başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak

Şortlu, etekli, başörtüsüz girmek yasaklandı

Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte girişlerde kılık kıyafet önemi de artırıldı. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyenler için caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.