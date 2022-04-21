Ayasofya'nın kırılan kapısıyla ilgili Vakıflar savundu İlber Ortaylı'dan sert tepki geldi asıl sebebi açıkladı
Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı'ndaki kırılma sosyal medyayı sallamıştı. Bir şahıs bu tespiti görevlilere paylaştığını ancak görevlilerin kamera kaydının bulunmadığını söylediğini öne sürmüştü. Konuya ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'olağan durum' açıklaması geldi. İlber Ortaylı da hasarla ilgili tepki gösterdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğunu belirterek, İmparator kapısı konservasyonunun tamamlandığını ve ihyasının sağlandığını bildirdi. Konuyla ilgili İlber Ortaylı da tepki gösterdi.
Habertürk TV'ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, "Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" ifadelerini kullandı.
Tarihçi Ortaylı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Ayasofya'nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım.
Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyalist bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.