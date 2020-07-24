Ayasofya'da tarihi mesaj! Diyanet Başkanı Ali Erbaş hutbeye elinde fetih kılıcı ile çıktı

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasına itiraz edenlere tarih bir mesaj verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

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Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı öncesinde büyük bir heyecan vardı.

Namaz öncesinde hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde fethin sembolü olan bir kılıç vardı.

Fetih geleneği

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.