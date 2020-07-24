Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor! Tarihi günden tarihi görüntüler geliyor

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.