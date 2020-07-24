Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınıyor! Tarihi günden tarihi görüntüler geliyor
AYASOFYA'da ilk Cuma namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve davetliler caminin içinde saf tuttu... Onbinlerce kişi de Ayasofya'nın etrafında Cuma namazı için hazır... Tarihi görüntüler geliyor...
AYASOFYA'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da Cuma namazından bir saat önce geldi ve ilk saftaki yerini aldı. Davetiye alanlar da caminin içindeki yerlerini almaya devam ediyorlar.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya'ya gelişinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.