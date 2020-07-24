Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı! Tarihi günden tarihi görüntüler geldi

AYASOFYA'da 86 yıl sonra ilk Cuma Namazı kılınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da Cuma namazından bir saat önce geldi ve ilk saftaki yerini aldı. Davetiye alanlar da caminin içindeki yerlerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dua programına katılıp Fatihe ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okudu. Ardından 4 müezzin aynı anda Ayasofya'nın minarelerinden azan okudu ve namaza geçildi.