Ayasofya'da 'cuma namazı' için sabaha kadar beklediler

“Bursa İnegöl’den geldim”

Bursa İnegöl’den geldiğini belirten Nurettin Özbek, “Bursa İnegöl’den geldim. 86 yıllık zincirleri kırıp, prangaları kırılan ve ibadete açılan Ayasofya’nın açılışı Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Sabah erken saatleri ama Cuma saatine kadar bekleyeceğim. Namazı kılıp geri döneceğim” diye konuştu.