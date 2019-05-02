Ayasofya'da çok sayıda yeni keşif restorasyonda ortaya çıktı
Ayasofya’ki restorasyon işlemleri sırasında, uzun süredir kayıp olan Büyük Vaftizhane de dahil, birçok yeni keşif yapıldı.
Arkeologların Ayasofaya'da devam eden restorasyon işlemleri sırasında, uzun süredir kayıp olan Büyük Vaftizhane’yi keşfetmiş olabileceği belirtildi. Live Science'ta yer alan habere göre, arkeologlar, bilgelik anlamına gelen Ayasofya’da vaftizhaneye ek olarak, başka keşifler de yaptı.
Yeni yayımlanan “Ayasofya Bağlamında: Bizans Konstantinopolis Katedrali’nin Arkeolojik Bir İncelemesi” adlı kitapta proje liderleri Ken Dark ve Jan Kostenec, “6. yüzyıl kilisesini çevreleyen alandaki 2004 ve 2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımız ile kuzey, batı ve güneydeki yeni Bizans yapılarını ortaya çıkardık. Bu yapılar arasında, bir zamanlar 6. yüzyıl katedralini çevreleyen beyaz mermer avlunun izleri de var” diyor.
Araştırmacılar ayrıca, büyük salon olarak bilinen bir yapının altında eski bir kütüphane bulmuş olabilir. Büyüklüğüne dayanarak, bu kütüphanenin binlerce parşömene ev sahipliği yapmış olabileceğine inanılıyor. Araştırmacılar imparatorun üzerinde durduğu bir tür magmatik kayadan yapılmış daire şeklindeki bir noktayı belirledi.
Dark, “İmparatorun kilisedeki törenlerde veya ayinlerde durduğu konum burasıydı. Bu nokta, 6. yüzyıldan kalma Justinian’ın Ayasofya kilisesinin orijinal katının bir parçası olduğu için, imparatorun durması istenen konumu gösteriyor olmalı” diyor.