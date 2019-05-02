Ayasofya'da çok sayıda yeni keşif restorasyonda ortaya çıktı

Yeni yayımlanan “Ayasofya Bağlamında: Bizans Konstantinopolis Katedrali’nin Arkeolojik Bir İncelemesi” adlı kitapta proje liderleri Ken Dark ve Jan Kostenec, “6. yüzyıl kilisesini çevreleyen alandaki 2004 ve 2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımız ile kuzey, batı ve güneydeki yeni Bizans yapılarını ortaya çıkardık. Bu yapılar arasında, bir zamanlar 6. yüzyıl katedralini çevreleyen beyaz mermer avlunun izleri de var” diyor.