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Ayasofya'da Batı'ya tarihi mesaj! Diyanet Başkanı hutbeye elinde fetih kılıcı ile çıktı

AYASOFYA'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasına itiraz eden bazı Batı'lı devletlere tarihi bir mesaj verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

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İstanbul fethinin sembolü Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok ismin katıldığı Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, hutbeye elinde kılıçla çıktı. Böylece Ayasofya'nın yeniden cami olmasını hazmedemeyen Batı'ya güçlü bir mesaj verildi

Fetih geleneği nedir?

Osmanlı döneminde padişahların tahta çıkma törenlerinin cuma günü camide yaptığını ve padişahların ilk hutbeyi de kılıçla okuduğu biliniyor. Camide hutbede kılıç taşımanın tabi ki taşıdığı bir mesaj var.

Hatta o mesajda kılıcı hangi elle tutacağının dahi özel anlamı sözkonusu. Sağ ele alınan Kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor.

Hz. Peygamber’in hutbe okurken elinde asa ve yay gibi bir nesne bulundurduğu rivayeti, Müslüman toplumlarında özellikle fethedilen yerlerde güç göstergesi olarak hatiplerin hutbeyi kılıç ile okuması geleneğinin oluşmasına neden olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu nedenden dolayı fethin sembolü olması nedeniyle Ayasofya Camii'ndeki hutbeyi elinde kılıçla okudu.

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