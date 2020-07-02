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Ayasofya ibadete açılacak mı? Kaderi bugün belli oluyor

Ayasofya’nın ibadethane olarak açılması için tarihi bir gün. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’yla ilgili başvuruyu karara bağlayacak.

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Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için yapılan başvuru Danıştay gündemine geliyor. İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi.

Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği açtığı dava.

Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor
Perşembe günü görüşülecek başvuruda, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk’ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor. Kararın iptali isteniyor.

Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti
Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.

İbadete açılacak mı?
Danıştay, tıpkı Ayasofya gibi müzeye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camisiyle ilgili verdiği kararla caminin yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı. AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının bu kararı da göz önünde bulundurarak Ayasofya için bir formül arayacağı belirtiliyor.

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