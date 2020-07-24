BIST 119.202
DOLAR 6,85
EURO 7,97
ALTIN 418,45

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi. İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, meydan da namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.


İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

122

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

222

Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

322

Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

422