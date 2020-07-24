Ayasofya canlı yayını izle! Erdoğan Ayasofya'ya geldi ilk cuma namazı kılınıyor

TÜRKİYE bugün Ayasofya'daki tarihi anlara tanıklık ediyor. Ayasofya'dan canlı yayınlar ilk cuma namazını veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk cuma için erkenden geldi. İşte Ayasofya'dan canlı anlar:

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Ayasofya Camii'nde kılınacak olan ilk cuma namazı için heyecan giderek artıyor. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da bugün ilk kez namaz kılınacak. Vatandaşlar, saat 10:00 itibariyle güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii içine alınmaya başlandı. Meydan tamamen dolunca Ayasofya'ya girişler saat 11.00'da durduruldu. Cuma namazı için bir çok siyasiye ve devlet adamına davet gitti. Program Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor. Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

SON DAKİKA ERDOĞAN AYASOFYA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'daki ilk cuma için 1 saat önceden geldi. Erdoğan'ın yanında cuma namazını kıldıracak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bulunuyor. Emine Erdoğan da kadınlar kısmında cuma namazını kılıcak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaza koronavirüs önlemine uyup maskeyle geldi.

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11.00 AYASOFYA'YA GİRİŞLER DURDURULDU

Vatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti. Saat 11.00 itibariyle aşırı ilgi dolayısıyla Ayasofya'ya girişler durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişlerin durdurulduğunu bildirdi.

Vatandaşların izdiham oluşturmasını önlemek için Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu, 2 metro istasyonu da kapatıldı. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için yer tuttu.