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Ayasofya Camisi'nin duvarı aşırı yağmura dayanamadı

İhlas Haber Ajansı
Ayasofya Camisi'nin duvarı aşırı yağmura dayanamadı

Dün akşam saatlerinde Trabzon'da etkili olan yağmur sonucunda Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarı aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı. 

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 2013 yılında ilk kez namaz kılınarak müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin bahçe duvarı aşırı yağmura dayanamayarak yıkıldı. 


Özellikle sahil yoluna yakın yerlerde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bir çok işyerlerini su basarken, Ayasofya Camisi'ni çevreleyen duvarda aşırı yağmurdan dolayı bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın etrafında güvenlik çemberi oluşturulurken yapımına süratle başlanacağı öğrenildi. 

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