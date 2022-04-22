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Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

İhlas Haber Ajansı
Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. Cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde bir ilk yaşandı. 

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Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa’nın teklifi üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Muhammed Helmy Abdulsami El-Bakri kıldırdı. 

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Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

Cuma namazına Filistin Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa ve birçok vatandaş katıldı.

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Ayasofya Camisi'nde bir ilk yaşandı: Cumayı Filistin'den bir isim kıldırdı

Cuma namazı çıkışında Filistinli Bakan El-Bakri, Filistinlilerle fotoğraf çektirdi. 

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