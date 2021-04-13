Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak akşam ezanını okudu. Minareden okunan ezan, havadan da görüntülendi.
Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.
Müze statüsünün kaldırılmasının ardından ibadete açılan Ayasofya'da okunan akşam ezanıyla iftarlar açıldı.
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp cami olarak faaliyete geçmesinin ardından 87 yıl sonra iftar için ilk ezan okundu.
Caminin minareleri, "La ilahe illallah" mahyasıyla süslendi.