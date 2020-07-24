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POLİTİKA

Ayasofya Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı! Erdoğan girince...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde çok ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın camiye girişi sırasında secde ayeti okununca topluca Tilavet Secdesi yapıldı. Erdoğan da cemaate katıldı.

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün geldi. Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için camiye giriş yaptığı sırada ise tarihi anlar yaşandı. Erdoğan'ın ulu mabede girer girmez okunan secde ayeti nedeniyle toplu şekilde tilavet secdesi yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemaatle birlikte secdeye gitti.

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