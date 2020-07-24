Ayasofya Camii'nde secde ayeti sonrası tilavet secdesi yapıldı! Erdoğan girince...

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün geldi. Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için camiye giriş yaptığı sırada ise tarihi anlar yaşandı. Erdoğan'ın ulu mabede girer girmez okunan secde ayeti nedeniyle toplu şekilde tilavet secdesi yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da cemaatle birlikte secdeye gitti.