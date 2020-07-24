Ayasofya Camii Cuma namazı sonrası ziyarete açıldı
Ayasofya Camii 86 yıl sonra eda edilen namazla tüm Müslüman alemine mutluluğu yaşattı. Yıllar sonra ilk Cuma namazının ardından tarihi camii, ziyaretçilere açıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan namaza tüm dünya tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ön safta yer aldığı Cuma namazında dualar okundu. 350 bin kişinin katıldığı belirtilen namaz sonrası tarihi camii ziyaretçi akınına uğradı.
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Yıllar sonra Ayasofya camii olarak ilk ziyaretini gerçekleştiren vatandaşlar secde ederek şükürde bulundu.
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Öte yandan namaz sonrası Ayasofya Camii'nin içerisinden objektiflere işte bu güzel kareler yansıdı:
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