Ayasofya Camii Cuma namazı sonrası ziyarete açıldı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan namaza tüm dünya tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ön safta yer aldığı Cuma namazında dualar okundu. 350 bin kişinin katıldığı belirtilen namaz sonrası tarihi camii ziyaretçi akınına uğradı.