Ayasofya cami yapılacak mı? AK Parti'li Mehmet Muş Haziran'ı işaret

TBMM'de Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmasıyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İbadete açılmasına şimdi ret veriyoruz ama temmuzda adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'li Mehmet Muş, TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılması tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Danıştay davanı yürümekte olduğunu anımsatan AK Parti'li Muş, karardan sonra gerekli adımlar atılacağını kaydetti.

"Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.