Ayaklarını kurtlar yiyor ağır koku yüzünden eve kimse giremiyor

Ayaklarımın her yeri delik deşik, kurtlar yiyor: Çaresiz şekilde eve hapsolan Sabri Reisoğlu, “Hiç uyuyamıyorum, yatamıyorum. Durumum çok kötü, hastanelere gittim, para istediler. Her yere gittim ama parasızlıktan tedavi bulamadık. Eve hapsoldum. Ev çok kötü kokuyor. Ayaklarımın her yeri delik deşik, kurtlar yiyor, ayaklarımı mahvettiler. Kokudan ve bu kurtlardan herkes rahatsız oluyor. Evime kimse misafirliğe ya da bakmaya gelemiyor. Bana yardım etmelerini istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.