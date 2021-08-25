Ayakkabıdaki kanserojen madde ayaklarını mahvetti! "Ben yandım başkaları yanmasın" diyerek uyardı
KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan Gonca Gül, 30 liraya satın alarak bir gün giydiği ayakkabıdan bulaşan kimyasalla ayağında yaralar oluştuğu iddiasıyla şikayette bulundu. Gonca Gül, "Doktor, kanserojen maddenin ayağıma yan etki yaptığını söyledi. Ayağımdan parça alınacak" dedi.
Küçükçekmece'de yaşayan 42 yaşındaki Gonca Gül, yaklaşık 10 gün önce bir mağazadan indirimde olduğu belirtilerek satılan ayakkabıyı 30 liraya aldı. Gül, ayakkabıyı yalnızca bir gün giydikten sonra ayaklarında yara oluştuğunu öne sürdü. Ayaklarını saran yaranın ayakkabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı olduğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor aldı.
Gonca Gül, "Aldığım günün akşamında ayağımın şiştiğini fark ettim ve ayağım yara dökmeye başladı. Daha sonra mağazaya onları şikayet edeceğimi söylemeye gittiğimde benimle ilgilenmediler. Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdiler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım. Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacaklarını söylediler. Doktor krem verdi fakat ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşünüyorum. Çünkü sürekli su topluyor" dedi.
"Ben yandım lütfen başkaları yanmasın"
Adliyeye giderek de şikayetçi olan Gonca Gül, "Aldığım ayakkabı beni perişan etti. Kanserojen madde ayağıma yan etki yapmış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yandım lütfen başkaları yanmasın" diye konuştu. Gonca Gül'ün ayağındaki yaralara, satın aldığı ayakkabının mı yoksa başka bir etkenin mi neden olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, "Üretimde kullanılan maddeler çok önemli. Özellikle giysi ve ayakkabılarda deri mi yoksa başka bir madde mi kullanılıyor, çok önemli. Genellikle ucuz olan maddelerde kullanılan kimyasallar veya değişik maddeler, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ayakkabılarda kullanılan kimyasallar, renk boya maddeleri, koruyucu maddeler önemli olabiliyor. Yine ayak tabanında kullanılan kauçuk maddesi de önemli" dedi.