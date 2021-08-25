Ayakkabıdaki kanserojen madde ayaklarını mahvetti! "Ben yandım başkaları yanmasın" diyerek uyardı

Gonca Gül, "Aldığım günün akşamında ayağımın şiştiğini fark ettim ve ayağım yara dökmeye başladı. Daha sonra mağazaya onları şikayet edeceğimi söylemeye gittiğimde benimle ilgilenmediler. Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdiler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım. Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacaklarını söylediler. Doktor krem verdi fakat ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşünüyorum. Çünkü sürekli su topluyor" dedi.